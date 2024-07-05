Бывший директор детского сада займется развитием промышленного туризма Прикамья

Татьяна Клюкина в разное время была директором трех школ — МАОУ «СОШ №123», МАОУ «ОСОШ №1» и ГКБС (К)ОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями». До февраля прошлого года она руководила ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа/детский сад с этнокультурным еврейским компонентом образования Ор Авнер Хабад».