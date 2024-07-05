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Updated Сегодня, 06:50

Экс-директор детского сада будет развивать промышленный туризм в Пермском крае

Бывший директор детского сада займется развитием промышленного туризма Прикамья

5 июля 2024, 06:48
Фото: ideogram.ai

Экс-директор детского сада будет развивать промышленный туризм в Пермском крае

Организация зарегистрирована около двух лет назад.

Автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций и развития проектов в сфере туризма, образования, культуры и спорта» возглавила Татьяна Клюкина, пишет «Ъ-Прикамье». Предыдущий руководитель центра Ольга Чудинова руководила организацией с августа 2022 года.

Татьяна Клюкина в разное время была директором трех школ — МАОУ «СОШ №123», МАОУ «ОСОШ №1» и ГКБС (К)ОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями». До февраля прошлого года она руководила ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа/детский сад с этнокультурным еврейским компонентом образования Ор Авнер Хабад».

Центр компетенций и развития проектов зарегистрирован в августе 2022 года. Совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Пермского края он реализует проект промышленного туризма в регионе.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь
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