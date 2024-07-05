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Денис Буцаев: Альбом РЭО обеспечит систематизацию знаний об инструментах РСО

Денис Буцаев: Альбом РЭО обеспечит систематизацию знаний об инструментах РСО

5 июля 2024, 10:18
Фото: 1MI
Опубликован второй выпуск альбома Российского экологического оператора (РЭО), посвященный лучшим практикам в области раздельного сбора отходов (РСО).

В нем содержится информация о мусорных контейнерах во дворах, экоцентрах и онлайн-сервисах, помогающих сдавать вторичное сырье на переработку.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, для создания объектов по переработке отходов, покупки контейнеров и спецтехники требуются значительные вложения денег и время. Одновременно с этим во многих субъектах уже можно практиковать разные способы раздельного сбора мусора. Альбом поможет систематизировать все знания, накопленные в этой области. Глава РЭО обратил внимание на важную роль раздельного сбора мусора в формировании экономики замкнутого цикла, пишут newsnn.ru.

По мнению Буцаева, сбор и публикация в одном альбоме практик РСО, собранных со всей России, позволят быстрее выполнить цели, которые сегодня поставлены перед отраслью обращения с отходами.

Помимо контейнерного раздельного сбора, в регионах сегодня реализуются проекты по эффективному сбору вторичного сырья от населения. Важной составляющей инфраструктуры являются также цифровые инструменты. Речь идет об интернет-сервисах и мобильных приложениях, где пункты приема вторсырья собраны в единой системе информирования, аналитики и мотивации пользователей.

Большинство граждан считает, что раздельный сбор мусора ограничивается установкой цветных баков во дворах. Однако в стране используется множество других инструментов сдачи вторичных ресурсов на переработку. Об этом рассказал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. К таким инструментам относятся экопункты, экоцентры, экологические станции и умные аппараты, дополняющие инфраструктуру и повышающие ее доступность для пользователей. РЭО продолжает осуществлять сбор и анализ различных практик РСО, существующих в стране. Раздельный сбор мусора является обязательной составляющей формирования комплексной системы обращения с отходами в России.

Новый выпуск альбома РЭО планирует разослать региональным органам власти. Сейчас идет подготовка следующего альбома, который будет посвящен сбору конкретных фракций отходов.

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