Денис Буцаев: Альбом РЭО обеспечит систематизацию знаний об инструментах РСО

Большинство граждан считает, что раздельный сбор мусора ограничивается установкой цветных баков во дворах. Однако в стране используется множество других инструментов сдачи вторичных ресурсов на переработку. Об этом рассказал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. К таким инструментам относятся экопункты, экоцентры, экологические станции и умные аппараты, дополняющие инфраструктуру и повышающие ее доступность для пользователей. РЭО продолжает осуществлять сбор и анализ различных практик РСО, существующих в стране. Раздельный сбор мусора является обязательной составляющей формирования комплексной системы обращения с отходами в России.