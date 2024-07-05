Денис Буцаев: Альбом РЭО обеспечит систематизацию знаний об инструментах РСО

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:18
В нем содержится информация о мусорных контейнерах во дворах, экоцентрах и онлайн-сервисах, помогающих сдавать вторичное сырье на переработку.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, для создания объектов по переработке отходов, покупки контейнеров и спецтехники требуются значительные вложения денег и время. Одновременно с этим во многих субъектах уже можно практиковать разные способы раздельного сбора мусора. Альбом поможет систематизировать все знания, накопленные в этой области. Глава РЭО обратил внимание на важную роль раздельного сбора мусора в формировании экономики замкнутого цикла, пишут newsnn.ru.
По мнению Буцаева, сбор и публикация в одном альбоме практик РСО, собранных со всей России, позволят быстрее выполнить цели, которые сегодня поставлены перед отраслью обращения с отходами.
Помимо контейнерного раздельного сбора, в регионах сегодня реализуются проекты по эффективному сбору вторичного сырья от населения. Важной составляющей инфраструктуры являются также цифровые инструменты. Речь идет об интернет-сервисах и мобильных приложениях, где пункты приема вторсырья собраны в единой системе информирования, аналитики и мотивации пользователей.
Большинство граждан считает, что раздельный сбор мусора ограничивается установкой цветных баков во дворах. Однако в стране используется множество других инструментов сдачи вторичных ресурсов на переработку. Об этом рассказал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. К таким инструментам относятся экопункты, экоцентры, экологические станции и умные аппараты, дополняющие инфраструктуру и повышающие ее доступность для пользователей. РЭО продолжает осуществлять сбор и анализ различных практик РСО, существующих в стране. Раздельный сбор мусора является обязательной составляющей формирования комплексной системы обращения с отходами в России.
Новый выпуск альбома РЭО планирует разослать региональным органам власти. Сейчас идет подготовка следующего альбома, который будет посвящен сбору конкретных фракций отходов.