Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков нашел новую работу

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Бывший уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков завершил обучение в Томском университете на курсах профессиональной переподготовки по специальности «Экскурсовод». Об этом он сообщил в социальной сети.
«Сегодня состоялась моя защита итоговой аттестационной работы в Томском государственном университете. Получил две отметки „Отлично“ за разработанную авторскую экскурсию и за её апробацию для жителей Перми и гостей нашего города», — написал 1 июля в соцсети экс-омбудсмен Прикамья.
Павел Миков занимал должность краевого уполномоченного по правам человека с 2017-го по ноябрь 2022 года. После этого он работал директором в пермском колледже «Оникс», а затем занял пост заведующего методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36».