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Экс-омбудсмен Прикамья Павел Миков поводит экскурсии по Перми

Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков нашел новую работу

5 июля 2024, 05:10
Фото: VK Павел Миков

Экс-омбудсмен Прикамья Павел Миков поводит экскурсии по Перми

Бывший омбудсмен завершил обучение в Томском университете.

Бывший уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков завершил обучение в Томском университете на курсах профессиональной переподготовки по специальности «Экскурсовод». Об этом он сообщил в социальной сети.

«Сегодня состоялась моя защита итоговой аттестационной работы в Томском государственном университете. Получил две отметки „Отлично“ за разработанную авторскую экскурсию и за её апробацию для жителей Перми и гостей нашего города», — написал 1 июля в соцсети экс-омбудсмен Прикамья.

Павел Миков занимал должность краевого уполномоченного по правам человека с 2017-го по ноябрь 2022 года. После этого он работал директором в пермском колледже «Оникс», а затем занял пост заведующего методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36».

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#Образование#Пермский край#Социальные сети#Уполномоченный по правам человека#Павел миков#Экскурсии#Томск#Музей-заповедник
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