Эксперт Алпатова считает, что к приобретению дыни стоит относиться с осторожностью

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По ее словам, дыни, приобретенные в несанкционированных местах, могут быть заражены дынной мухой. Она повреждает завязи плодов, откладывает под кожицу яйца, личинки повреждают плоды и семена дынь, арбузов, огурцов и тыкв. В местах прокола развиваются грибковые болезни, плод гниет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт добавила, что повреждение урожая в зоне распространения насекомого может достигать 100%.
По ее мнению, при этом такая муха не является носителем заболеваний, опасных для человека, однако овощи и фрукты с ее наличием употреблять в пищу не следует. Подобные плоды могут стать источником проблем с пищеварением, пищевого отравления и аллергических реакций.