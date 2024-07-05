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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Эксперт Алпатова считает, что к приобретению дыни стоит относиться с осторожностью

5 июля 2024, 05:34
На подходе сезон дынь. В нашей стране традиционно месяцем начала продаж данных бахчевых считается август, тем не менее первые дыни появляются на прилавках уже в середине июля. По словам эксперта Нины Алпатовой, именно к последним плодам необходимо внимательно относиться.

По ее словам, дыни, приобретенные в несанкционированных местах, могут быть заражены дынной мухой. Она повреждает завязи плодов, откладывает под кожицу яйца, личинки повреждают плоды и семена дынь, арбузов, огурцов и тыкв. В местах прокола развиваются грибковые болезни, плод гниет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавила, что повреждение урожая в зоне распространения насекомого может достигать 100%.

По ее мнению, при этом такая муха не является носителем заболеваний, опасных для человека, однако овощи и фрукты с ее наличием употреблять в пищу не следует. Подобные плоды могут стать источником проблем с пищеварением, пищевого отравления и аллергических реакций.

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