Еще одного члена банды Шамиля Басаева будут судить за расстрел пермского ОМОНа

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Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 10:10
Завершено расследование уголовного дела в отношении участника нападения на сотрудников правоохранительных органов в 2000 году в Чеченской Республике, сообщают в СК России. Очередным обвиняемым участником бандформирования Шамиля Басаева стал уроженец Карачаево-Черкесской Республики Алибек Чагилов. Ему предъявили обвинение в активном участии в вооружённом мятеже (ст. 279 УК РФ), и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (ст. 317 УК РФ).
По версии следствия, Чагилов в составе незаконного вооруженного формирования численностью не менее 200 человек, под руководством Басаева и Хаттаба, 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики принял участие в вооружённом мятеже, а также совершил вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чеченской Республики.
В результате этого нападения были убиты 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, ранения различной степени тяжести, а также моральный вред причинены 102 сотрудникам.
После нападения участники преступного сообщества похитили закреплённые за бойцами ОМОН и военнослужащими огнестрельное оружие различных видов и модификаций, в том числе 36 автоматов Калашникова, 13 пулемётов, 3 снайперские винтовки, гранатомёт АГС и боеприпасы к ним. Кроме того, в результате боестолкновения была повреждена и уничтожена военная техника, имущество и вооружение ГУВД Пермской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Чагилова с утверждённым обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее за совершение указанных преступлений судом осуждены 10 лиц, которые приговорены к длительным срокам лишения свободы, 2 лица по уголовному делу объявлены в международный розыск.
29 марта рано утром колонна, численностью 50 человек, среди которых были 42 омоновца из Перми и Березников и восемь военнослужащих Таманской дивизии, выдвинулась из Ведено в пункт назначения для проведения спецоперации по проверке паспортного режима и осуществления других мероприятий. Колонна попала в засаду, выбраться живыми удалось только семерым.