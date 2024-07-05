Еще одного члена банды Шамиля Басаева будут судить за расстрел пермского ОМОНа

По версии следствия, Чагилов в составе незаконного вооруженного формирования численностью не менее 200 человек, под руководством Басаева и Хаттаба, 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики принял участие в вооружённом мятеже, а также совершил вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чеченской Республики.