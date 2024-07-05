Ивана Купала: Древний и юный, ночной и светлый

Купальский венок был обязательным атрибутом игрищ. Плели его до праздника из диких трав и цветов. Обрядовое использование венка связано с магическим осмыслением его формы, сближающей венок с другими круглыми предметами и имеющими отверстия (кольцо, обруч, калач). На этих признаках венка основаны обычаи доить или процеживать молоко сквозь него, пролезать через него, смотреть, пить, умываться сквозь него. Для плетения венка использовали барвинок, базилик, герань, папоротник, розу, ежевику, ветки дуба и березы. Считалось, что каждое растение добавляет венку особые свойства. Во время праздника венок чаще всего уничтожали: бросали в воду, сжигали в костре, забрасывали на дерево или крышу дома. Иногда венок сохраняли, используя затем для лечения, защиты полей от градобития, а огородов от вредителей.