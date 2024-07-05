Ивана Купала: Древний и юный, ночной и светлый

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Иван Купала — это древний языческий, народный праздник восточных славян, который ежегодно празднуют 7 июля. Как он мигрировал на этот день с конца июня?
Изначально это был языческий праздник, приуроченный к летнему солнцестоянию, которое всегда выпадает на конец июня. Сотни, если не тысячи лет древние земледельцы праздновали этот день как самый длинный световой день в году и, естественно, прилагающийся к нему самую короткую ночь. Считается, что с этого момента наступает астрономическое лето.
Когда в конце X века на восточнославянских землях распространилось христианство, день летнего солнцестояния совпадал с днем Иоанна Предтечи, который крестил людей и самого Иисуса. Языческий праздник просто слился воедино с церковным, аналогично тому, как произошло с Троицей и Рождеством, тремя Спасами и Вербным воскресеньем. И, несмотря на последующий переход на новое календарь, дату праздника менять не стали. Ивана Купала по-прежнему празднуют в начале июля, а не 22 июня.
У праздника есть христианская символика, связанная с личностью Иоанна Крестителя. Пророк Иоанн Креститель — после Девы Марии самый чтимый святой. С именем Иоанна Предтечи связано семь праздников.
Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа.
Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью — постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.
Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником очищения в большом количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к принятию Евангелия.
Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель мира, Господь Иисус Христос.
Что означает праздник Ивана Купала или же Ивана Купало, как говорят, в том числе на Урале и в Западной Сибири? Рождение Иоанна Крестителя, но и всеобщее очищение от зла, верность истокам, благодарность Богам и Предкам. Он символизирует единение с природой.
В 2024 году Ивана Купала, как и каждый год, отмечают 7 июля. В XVII веке польские историки считали, что в древности существовал славянский бог Купала и именно ему было посвящено летнее празднество. Однако другие исследователи считают, что бога с именем «Купало» не существовало, а в день солнцестояния восточные славяне отмечали свадьбу бога-солнца со светоносной зарей-зарницей.
Следует иметь ввиду: важен не столько день, сколько ночь накануне праздника. В ночное время проводят большую часть гуляний, обрядов и гаданий.
В ночь на Ивана Купала проводят различные обряды с водой и огнем, собираются большими компаниями, прогоняют духов, гадают, обновляют жилье, налаживают добрые отношения с соседями. В России день Ивана Купала празднуют в узком семейном кругу и масштабно — всем селом или городом.
Это светлый, миролюбивый праздник, который близок всем.
По традиции, жители сел и деревень отправляются собирать травы, ягоды, корни. Считается, что они приобретают магические свойства, их природная сила достигает пика, и в дальнейшем изготавливают из них лекарства, чайные сборы, целебные напитки.
Второй важный обычай — собираться у костра. Огонь является одной из важнейших стихий, которая тесно переплетена с праздником. Костер разжигают обязательно!
В народе купальский костер рассматривался как перенесенная на землю часть божественного Солнца. На праздник Ивана Купала костры устраивали на возвышенностях по берегам рек, озер, прудов или на перекрестках дорог. Сигналом для разжигания пламени служил заход солнца. Купальский костер необходимо было разжигать «живым огнем», добытым трением.
Согласно языческим традициям, прыгая через костер, люди «очищались» от негативной энергии и болезней, защищали себя от порчи и сглаза. Характерной традицией были попарные прыжки через огонь девушек и парней, державшихся за руки. Считалось, что если во время прыжка их руки останутся вместе, то они повенчаны богом Солнца. А девушку, не перепрыгнувшую через костер, могли назвать ведьмой, облить водой, отхлестать крапивой, как не прошедшую «очищения» купальским огнем.
Считалось, что купальский костер обладает магической силой, способной отгонять ведьм, оборотней, русалок, колдунов, домовых, водяных, леших и особенно ведьм, которые на праздник Ивана Купала были особенно опасны. Восточные славяне верили в очищающую силу огня.
Третий момент — вода. С водой связаны многие традиции и обычаи. В частности, это касается купаний. В ночь праздника не купаются, а вот в конце дня окунаются в реки и озера. Считается, что вечерняя вода исцеляет, избавляет от хвори, улучшает здоровье.
Купальский венок был обязательным атрибутом игрищ. Плели его до праздника из диких трав и цветов. Обрядовое использование венка связано с магическим осмыслением его формы, сближающей венок с другими круглыми предметами и имеющими отверстия (кольцо, обруч, калач). На этих признаках венка основаны обычаи доить или процеживать молоко сквозь него, пролезать через него, смотреть, пить, умываться сквозь него. Для плетения венка использовали барвинок, базилик, герань, папоротник, розу, ежевику, ветки дуба и березы. Считалось, что каждое растение добавляет венку особые свойства. Во время праздника венок чаще всего уничтожали: бросали в воду, сжигали в костре, забрасывали на дерево или крышу дома. Иногда венок сохраняли, используя затем для лечения, защиты полей от градобития, а огородов от вредителей.