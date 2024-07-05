Когда жара уйдет из Пермского края? Отвечает синоптик

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Самым жарким днем в ближайший период в Пермском крае будет сегодня, 5 июля. Но затем постепенно начнется похолодание — в субботу днем прогнозируется около +30°, влажность воздуха снизится, рассказал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Наиболее ощутимым похолодание станет в воскресенье, 7 июля, во второй половине дня, после прохождения холодного фронта с запада. А самым прохладным днем в среднесрочной перспективе станет грядущий понедельник. Затем на пару дней в Прикамье вернется жара, но она будет не такой сильной как сегодня — ранее прогнозировалось, что 5 июля будет до +36°.