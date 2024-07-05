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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Стало известно, когда в Прикамье кончится жаркая погода

Когда жара уйдет из Пермского края? Отвечает синоптик

5 июля 2024, 08:23
Фото: ideogram.ai

Стало известно, когда в Прикамье кончится жаркая погода

Сегодня столбик термометра может подняться до +36°.

Самым жарким днем в ближайший период в Пермском крае будет сегодня, 5 июля. Но затем постепенно начнется похолодание — в субботу днем прогнозируется около +30°, влажность воздуха снизится, рассказал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Наиболее ощутимым похолодание станет в воскресенье, 7 июля, во второй половине дня, после прохождения холодного фронта с запада. А самым прохладным днем в среднесрочной перспективе станет грядущий понедельник. Затем на пару дней в Прикамье вернется жара, но она будет не такой сильной как сегодня — ранее прогнозировалось, что 5 июля будет до +36°.

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#Регион#Пермь#Погода#Аномальная жара
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