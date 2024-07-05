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Минприроды Прикамья выставит иск виновному в смерти лося и медведя около ЛЭП

Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током

5 июля 2024, 03:12
Фото: читателей «Городская газета» Кудымкар. Коми округ

Минприроды Прикамья выставит иск виновному в смерти лося и медведя около ЛЭП

Следствием проводится проверка.

Минприроды Прикамья выставит иск виновному лицу в гибели лося и медведя от удара током в районе деревни Брюшинина. Об этом сообщило издание «АиФ-Пермь» со ссылкой на краевое ведомство.

«В данный момент идут следственные мероприятия, по результатам которых виновному лицу будет выставлен иск», — сказали издаю министерстве. Ранее сообщалось, что жители деревни Брюшинина обнаружили трупы лося и медведя, лежавшие около линии электропередачи. По словам местным, рядом были оборваны провода высоковольтной линии.

В филиале «Россети Урал»-«Пермэнерго» при этом сообщили, что ЧП произошло в охранной зоне воздушной ЛЭП 10 кВ №6 «Пятино». Эта линия электропередачи проходит в труднодоступной залесенной местности. В период с конца мая до начала июля автоматикой не были зафиксированы технологические нарушения в работе сети. Сигналов от потребителей об отключении электричества тоже не поступало. На данный момент произведен осмотр линии электропередачи, габариты проводов соответствуют действующим нормативам и регламентам. Проводится служебная проверка.

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