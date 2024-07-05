Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Минприроды Прикамья выставит иск виновному лицу в гибели лося и медведя от удара током в районе деревни Брюшинина. Об этом сообщило издание «АиФ-Пермь» со ссылкой на краевое ведомство.
«В данный момент идут следственные мероприятия, по результатам которых виновному лицу будет выставлен иск», — сказали издаю министерстве. Ранее сообщалось, что жители деревни Брюшинина обнаружили трупы лося и медведя, лежавшие около линии электропередачи. По словам местным, рядом были оборваны провода высоковольтной линии.
В филиале «Россети Урал»-«Пермэнерго» при этом сообщили, что ЧП произошло в охранной зоне воздушной ЛЭП 10 кВ №6 «Пятино». Эта линия электропередачи проходит в труднодоступной залесенной местности. В период с конца мая до начала июля автоматикой не были зафиксированы технологические нарушения в работе сети. Сигналов от потребителей об отключении электричества тоже не поступало. На данный момент произведен осмотр линии электропередачи, габариты проводов соответствуют действующим нормативам и регламентам. Проводится служебная проверка.