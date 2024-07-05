На дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погиб ребёнок

Около 13:30 по автодороге «Кунгур-Соликамск» двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 45-летнего мужчины, который на 161 км дороги по не установленной причине выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем Mitsubisi L-200 под управлением 48-летнего водителя.