На дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погиб ребёнок

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Сегодня в ДТП на территории Гремячинского округа погиб семилетний мальчик. Еще два человека травмированы, сообщают в ГИБДД региона.
Около 13:30 по автодороге «Кунгур-Соликамск» двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 45-летнего мужчины, который на 161 км дороги по не установленной причине выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем Mitsubisi L-200 под управлением 48-летнего водителя.
В результате автоаварии семилетний пассажир «Лады» погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель и 14-летний мальчик госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следователями регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался 7-летний ребенок и еще двое пострадавших травмированы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Прокуратура Гремячинска организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в котором погиб ребенок. По результатам надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству данного участка дороги по которой следовали автомобили, установки предупреждающих дорожных знаков и безопасности дорожного движения. Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.