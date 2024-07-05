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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

В аварии на трассе в Пермском крае погиб семилетний ребёнок

На дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погиб ребёнок

5 июля 2024, 16:20
Фото: Прокуратура Пермского края

В аварии на трассе в Пермском крае погиб семилетний ребёнок

В больнице оказалось два человека
Сюжет
Дтп

Сегодня в ДТП на территории Гремячинского округа погиб семилетний мальчик. Еще два человека травмированы, сообщают в ГИБДД региона.

Около 13:30 по автодороге «Кунгур-Соликамск» двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 45-летнего мужчины, который на 161 км дороги по не установленной причине выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем Mitsubisi L-200 под управлением 48-летнего водителя.

В результате автоаварии семилетний пассажир «Лады» погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель и 14-летний мальчик госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователями регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался 7-летний ребенок и еще двое пострадавших травмированы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Прокуратура Гремячинска организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в котором погиб ребенок. По результатам надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству данного участка дороги по которой следовали автомобили, установки предупреждающих дорожных знаков и безопасности дорожного движения. Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

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