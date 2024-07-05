На перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова в Перми изменили схему движения

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Специалисты Центра безопасности дорожного движения внесли изменения в организацию движения на перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова в Перми. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Теперь правая полоса по ул. Плеханова выделена только для поворота направо на шоссе Космонавтов для движения в направлении ул. Стахановской. Поворот налево и движение прямо возможны только с левой полосы движения.
Также внесены изменения в режим работы светофора. Его дооборудовали дополнительными секциями.
Данные изменения позволили увеличить фазу для движения транспорта, двигающегося направо с ул. Плеханова на шоссе Космонавтов. Это значительно улучшило пропускную способность перекрёстка, отмечают в ведомстве.