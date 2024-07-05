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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

На перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова в Перми изменили схему движения

На перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова в Перми изменили схему движения

5 июля 2024, 11:05
Фото: министерство транспорта Пермского края
Это сделано для улучшения пропускной способности перекрёстка

Специалисты Центра безопасности дорожного движения внесли изменения в организацию движения на перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова в Перми. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Теперь правая полоса по ул. Плеханова выделена только для поворота направо на шоссе Космонавтов для движения в направлении ул. Стахановской. Поворот налево и движение прямо возможны только с левой полосы движения.

Также внесены изменения в режим работы светофора. Его дооборудовали дополнительными секциями.

Данные изменения позволили увеличить фазу для движения транспорта, двигающегося направо с ул. Плеханова на шоссе Космонавтов. Это значительно улучшило пропускную способность перекрёстка, отмечают в ведомстве.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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