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Updated Сегодня, 07:23

На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Кудымкара Андрей Постоногов

На СВО погиб военнослужащий из штурмового взвода из Кудымкара

5 июля 2024, 07:21
Фото: vk.com/kudymkar_officially

На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Кудымкара Андрей Постоногов

СВО продолжается почти 2,5 года.

В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО Андреем Постоноговым. Он родился 16 августа 1977 года. В прошлом году ушел в зону проведения СВО в составе штурмового взвода.

В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа не уточняют, была ли у мужчины семья и когда он погиб. Прощание с Андреем состоится в субботу, 6 июля, в 12:00 в прощальном зале на городском кладбище (ул. Центральная, 1В).

СВО началась 24 февраля 2022 года, она продолжается. Данные о погибших российских военнослужащих в социальных сетях публикуют пресс-службы администраций округов, учебных заведений или родственники участников СВО.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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