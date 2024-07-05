На СВО погиб военнослужащий из штурмового взвода из Кудымкара

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО Андреем Постоноговым. Он родился 16 августа 1977 года. В прошлом году ушел в зону проведения СВО в составе штурмового взвода.
В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа не уточняют, была ли у мужчины семья и когда он погиб. Прощание с Андреем состоится в субботу, 6 июля, в 12:00 в прощальном зале на городском кладбище (ул. Центральная, 1В).
СВО началась 24 февраля 2022 года, она продолжается. Данные о погибших российских военнослужащих в социальных сетях публикуют пресс-службы администраций округов, учебных заведений или родственники участников СВО.