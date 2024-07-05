На СВО погиб военнослужащий из штурмового взвода из Кудымкара

В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа не уточняют, была ли у мужчины семья и когда он погиб. Прощание с Андреем состоится в субботу, 6 июля, в 12:00 в прощальном зале на городском кладбище (ул. Центральная, 1В).