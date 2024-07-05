Ночью на Компросе насмерть разбился мотоциклист

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В ночном ДТП в центре Перми погиб 28-летний мотоциклист. Подробности происшествия сообщают в ГИБДД Пермского края.
Вскоре после полуночи 4 июля в Перми по Комсомольскому проспекту в направлении ул. Монастырской по среднему ряду двигался мотоцикл Yamaha под управлением 28-летнего молодого человека.
В районе дома номер 14 при совершении перестроения в правый ряд, водитель допустил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 23-летнего юноши. После удара Yamaha отбросило на стоящий автомобиль Mitsubishi.
В результате автоаварии водитель Yamaha скончался в медицинском учреждении, водитель Honda проходит лечение в больнице.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.