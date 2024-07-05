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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В центре Перми, на Комсомольском проспекте в ДТП погиб мотоциклист

Ночью на Компросе насмерть разбился мотоциклист

5 июля 2024, 10:25
Фото: ГИБДД Пермский край

В центре Перми, на Комсомольском проспекте в ДТП погиб мотоциклист

В результате столкновения двух мотоциклов один из них отбросило под стоящую машину.
Сюжет
Дтп

В ночном ДТП в центре Перми погиб 28-летний мотоциклист. Подробности происшествия сообщают в ГИБДД Пермского края.

Вскоре после полуночи 4 июля в Перми по Комсомольскому проспекту в направлении ул. Монастырской по среднему ряду двигался мотоцикл Yamaha под управлением 28-летнего молодого человека.

В районе дома номер 14 при совершении перестроения в правый ряд, водитель допустил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 23-летнего юноши. После удара Yamaha отбросило на стоящий автомобиль Mitsubishi.

В результате автоаварии водитель Yamaha скончался в медицинском учреждении, водитель Honda проходит лечение в больнице.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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