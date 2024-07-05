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Posted 5 июля, 07:32

Published 5 июля, 07:32

Modified 5 июля, 07:35

Updated 5 июля, 07:35

Новостройки Перми стали одними из самых дешевых в РФ

5 июля 2024, 07:32
Сюжет
Новостройки
Купить квартиру в новостройке Перми стало выгоднее

По итогам первого месяца лета цена на квартиры в пермских новостройках составила 6 млн рублей. Как сообщают аналитики Яндекс.Недвижимости, за июнь Пермь стал одним из трех городов миллионников с наименьшей стоимостью квадратного метра в новостройках.

Сейчас стоимость квадратного метра жилья в Перми составляет 129 тыс. рублей. С июня цены на жилье выросли на 1,2%, однако краевая столица может похвастаться одними из самых низких цен на новостройки. Лидером по росту цен на недвижимость стал Омск — там цены за год выросли на 10,1% — до 144 тыс. рублей за кв. м.

Тройку лидеров с высокой стоимостью жилья открывает Москва: там цены за последний месяц выросли на 2,1% — до 349 тыс. рублей за кв. м. Следом идет Санкт-Петербург, где средняя цена на покупку жилья увеличилась на 2,8% — до 244 тыс. рублей за кв. м. Тройку лидеров закрывает Казань — цена поднялась на 3% до 212 тыс. рублей за кв. м.

По словам коммерческого директора Яндекс.Недвижимость Евгения Белокурова, изменения в ипотечном кредитовании заставляют застройщиков подстраиваться под них по-разному. С одной стороны, в регионах виден прирост предложений на рынке, а с другой, наблюдается спад на 8-14%. Все это связано с повышением спроса на кредиты по ипотеке.

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#Экономика#Пермь#Новостройки#Новостройки перми#Ипотечное кредитование#Падение цен
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