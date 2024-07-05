Новостройки Перми стали одними из самых дешевых в РФ

Тройку лидеров с высокой стоимостью жилья открывает Москва: там цены за последний месяц выросли на 2,1% — до 349 тыс. рублей за кв. м. Следом идет Санкт-Петербург, где средняя цена на покупку жилья увеличилась на 2,8% — до 244 тыс. рублей за кв. м. Тройку лидеров закрывает Казань — цена поднялась на 3% до 212 тыс. рублей за кв. м.



По словам коммерческого директора Яндекс.Недвижимость Евгения Белокурова, изменения в ипотечном кредитовании заставляют застройщиков подстраиваться под них по-разному. С одной стороны, в регионах виден прирост предложений на рынке, а с другой, наблюдается спад на 8-14%. Все это связано с повышением спроса на кредиты по ипотеке.