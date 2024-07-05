Пермяк накопил более чем миллионную задолженность по алиментам

Мужчина, являясь трудоспособным, официально не трудоустроенным, имея реальную возможность выплачивать алименты, уклонялся от их уплаты. Добровольной материальной помощи своему несовершеннолетнему сыну он не оказывал. При этом, обязательства по содержанию ребенка он обязан был выполнять в силу возложенного на него решения суда. Общая сумма задолженности составила более 1 млн. рублей. Виновный уже ранее привлекался к административной ответственности за содеянное.