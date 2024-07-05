Пермяк накопил более чем миллионную задолженность по алиментам

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Свердловский районный суд Перми вынес обвинительный приговор 41-летнему пермяку. Мужчина уклонялся от уплаты алиментов, сообщают в краевой прокуратуре.
Мужчина, являясь трудоспособным, официально не трудоустроенным, имея реальную возможность выплачивать алименты, уклонялся от их уплаты. Добровольной материальной помощи своему несовершеннолетнему сыну он не оказывал. При этом, обязательства по содержанию ребенка он обязан был выполнять в силу возложенного на него решения суда. Общая сумма задолженности составила более 1 млн. рублей. Виновный уже ранее привлекался к административной ответственности за содеянное.
Судом мужчина признан виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
Суд приговорил подсудимого к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.