Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю

По сообщению ведомства, пермяк с 2021 по 2022 год в открытом доступе размещал публикации с призывами к насилию в отношении представителей власти и силовых ведомств. Кроме того, из незаконного оборота по месту проживания проверяемого был изъят мефедрон. Следственный отдел краевого управления ФСБ в отношении

подозреваемого возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2,

ч. 2 ст. 280, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской

Федерации.