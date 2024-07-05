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Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю

Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю

5 июля 2024, 06:10
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.
Сюжет
ФСБ

Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Кунгура в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также в сбыте наркотиков в крупном размере. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

По сообщению ведомства, пермяк с 2021 по 2022 год в открытом доступе размещал публикации с призывами к насилию в отношении представителей власти и силовых ведомств. Кроме того, из незаконного оборота по месту проживания проверяемого был изъят мефедрон. Следственный отдел краевого управления ФСБ в отношении
подозреваемого возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2,
ч. 2 ст. 280, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

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#Наркотики#Терроризм#ФСБ#Уголовное дело#Кунгур#Экстремизм#Преступления#Военный суд
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