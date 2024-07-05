По факту травмы пассажира поезда на станции Чад возбуждено дело

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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В Пермском крае по факту травмирования пассажира поезда на железнодорожной платформе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в Центральном МСУТ СК России.
По факту травмирования 20 — летнего пассажира поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Утром 24 июня на железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги, во время плановой остановки пассажирского поезда сообщением «Улан-Удэ — Москва», в нарушение требований безопасности, железнодорожниками произведена высадка пассажиров из вагонов на ремонтируемую посадочную платформу. В ходе чего пассажир при спуске с подножки вагона получил повреждение левой стопы, повлекшее причинение вреда его здоровью, отмечают в ведомстве.
Несмотря на это, сотрудники и начальник поезда мер к оказанию помощи пострадавшему не приняли, скорую медицинскую помощь не вызвали. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство.