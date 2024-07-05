По факту травмы пассажира поезда на станции Чад возбуждено дело

Утром 24 июня на железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги, во время плановой остановки пассажирского поезда сообщением «Улан-Удэ — Москва», в нарушение требований безопасности, железнодорожниками произведена высадка пассажиров из вагонов на ремонтируемую посадочную платформу. В ходе чего пассажир при спуске с подножки вагона получил повреждение левой стопы, повлекшее причинение вреда его здоровью, отмечают в ведомстве.