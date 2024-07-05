Погода в Перми и на Земле, а также вторая «Головоломка». Новости недели в Прикамье

Спустя девять лет после выхода «Головоломки» (6+) вышел ее сиквел. Мультфильм о человеческих эмоциях собирает в прокате миллионы долларов и как самостоятельное кино смотрится интересно. Но как продолжение первой части — не дотягивает до отличного продукта. Почему так — рассуждает Григорий Ноговицын в своей рецензии.