Погода в Перми и на Земле, а также вторая «Головоломка». Новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Погода в июле началась с аномальной жары — в МЧС предупреждали жителей Пермского края о подъеме температуры воздуха до +36˚ в дневные часы. Первая декада месяца может стать самой теплой за последние 36 лет.
В среднем за месяц ожидается температура воздуха на 1˚ выше нормы. Количество осадков будет немного выше, чем в июле 2023 года, но составит 60-80% от нормы.
Конец июня и июль — горячая пора для вчерашних выпускников. Они узнают результаты ЕГЭ и подают документы в вузы, чтобы получить профессию. В столице Прикамья самым популярным вузом стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ).
Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в ПГГПУ даже установлен высокий проходной балл. И некоторые абитуриенты уезжают поступать в другие регионы.
С 16 июня по 24 августа в Перми второй год подряд проходит летний фестиваль «Город встреч». На открытии масштабного события уже выступили известные поп-исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В июле в Пермь продолжат приезжать знаменитости, например, певица Алена Свиридова, известная своими хитами «Белая овечка» и «Розовый фламинго».
Насколько сильно повлияют выбросы углекислого газа на погодные условия как на Земле, так и конкретно в Пермском крае? Глобальное потепление продолжится, и климат летом станет более сухим, а зимы будут наоборот более влажными.
Чего еще ожидать от погоды, рассказали исследователи из Центра экологических наук Университета Мэриленда.
Спустя девять лет после выхода «Головоломки» (6+) вышел ее сиквел. Мультфильм о человеческих эмоциях собирает в прокате миллионы долларов и как самостоятельное кино смотрится интересно. Но как продолжение первой части — не дотягивает до отличного продукта. Почему так — рассуждает Григорий Ноговицын в своей рецензии.