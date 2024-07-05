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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

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Погода в Перми и на Земле, а также вторая «Головоломка». Новости недели в Прикамье

Погода в Перми и на Земле, а также вторая «Головоломка». Новости недели в Прикамье

5 июля 2024, 13:00
Фото: vk.com/pshpu; ideogram.ai
Первая неделя июля вызвала сезонный всплеск интереса к новостям о погоде. Какие еще новости волновали читателей Properm.ru — читайте в подборке.

Каким будет июль

Погода в июле началась с аномальной жары — в МЧС предупреждали жителей Пермского края о подъеме температуры воздуха до +36˚ в дневные часы. Первая декада месяца может стать самой теплой за последние 36 лет.

В среднем за месяц ожидается температура воздуха на 1˚ выше нормы. Количество осадков будет немного выше, чем в июле 2023 года, но составит 60-80% от нормы.

Самый популярный вуз Перми

Конец июня и июль — горячая пора для вчерашних выпускников. Они узнают результаты ЕГЭ и подают документы в вузы, чтобы получить профессию. В столице Прикамья самым популярным вузом стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ).

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в ПГГПУ даже установлен высокий проходной балл. И некоторые абитуриенты уезжают поступать в другие регионы.

Звезды на «Городе встреч»

С 16 июня по 24 августа в Перми второй год подряд проходит летний фестиваль «Город встреч». На открытии масштабного события уже выступили известные поп-исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В июле в Пермь продолжат приезжать знаменитости, например, певица Алена Свиридова, известная своими хитами «Белая овечка» и «Розовый фламинго».

Погода на Земле через 60 лет

Насколько сильно повлияют выбросы углекислого газа на погодные условия как на Земле, так и конкретно в Пермском крае? Глобальное потепление продолжится, и климат летом станет более сухим, а зимы будут наоборот более влажными.

Чего еще ожидать от погоды, рассказали исследователи из Центра экологических наук Университета Мэриленда.

Сиквел «Головоломки»

Спустя девять лет после выхода «Головоломки» (6+) вышел ее сиквел. Мультфильм о человеческих эмоциях собирает в прокате миллионы долларов и как самостоятельное кино смотрится интересно. Но как продолжение первой части — не дотягивает до отличного продукта. Почему так — рассуждает Григорий Ноговицын в своей рецензии.

#Общество#Пермь#Итоги
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