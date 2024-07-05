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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Посещение природных парков Пермского края можно оплатить с помощью СБП и Mir Pay

Посещение природных парков Пермского края можно оплатить с помощью СБП и Mir Pay

5 июля 2024, 06:32
Фото: Сайт Администрации Губернатора Пермского края
Ранее оплатить посещение можно было только картой.

С июле 2024 года в Пермском крае оплатить посещение природных парков можно через сервисы СБП и Mir Pay. Ранее была доступна оплата только по банковской карте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В перспективе будет решаться вопрос о том, как заплатить за посещение природных парков в местах нестабильной связи. Для этого операторы мобильной связи планируют установить радиовышки в районе Каменного города и Камского судостроительного завода.

Напомним, с июля прошлого года посетить природный парк «Пермский», охраняемый ландшафт «Колчимский (Помяненный) камень» и охраняемый ландшафт «Полюд (Полюдов камень)» можно только за деньги. Цена вопроса — 100 рублей.

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#Пермский край#Туризм в прикамье#Безналичные платежи#Природный парк
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