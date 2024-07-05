Посещение природных парков Пермского края можно оплатить с помощью СБП и Mir Pay

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
С июле 2024 года в Пермском крае оплатить посещение природных парков можно через сервисы СБП и Mir Pay. Ранее была доступна оплата только по банковской карте, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В перспективе будет решаться вопрос о том, как заплатить за посещение природных парков в местах нестабильной связи. Для этого операторы мобильной связи планируют установить радиовышки в районе Каменного города и Камского судостроительного завода.
Напомним, с июля прошлого года посетить природный парк «Пермский», охраняемый ландшафт «Колчимский (Помяненный) камень» и охраняемый ландшафт «Полюд (Полюдов камень)» можно только за деньги. Цена вопроса — 100 рублей.