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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Прикамье с 6 июля будет доступна запись в первый класс через МФЦ

Родители в Пермском крае смогут записать своего ребенка в первый класс через МФЦ

5 июля 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье с 6 июля будет доступна запись в первый класс через МФЦ

Уведомление о постановке на учет обещают направлять уже в момент обращения в МФЦ.

В Прикамье с 6 июля можно будет подать заявление на прием ребенка в первый класс через филиалы МФЦ. Сейчас услуга доступна для зачисления в школы, находящиеся в Перми, Чернушке, Кунгуре, Оханске, Осе и Березниках. В будущем ее планируется масштабировать на все муниципалитеты региона.

Для подачи заявления родителю или законному представителю ребенка понадобятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка и название школы. На этом этапе приема могут подать заявление те, кто хочет выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания. Сделать это можно до 5 сентября нынешнего года.

Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, раньше документы в бумажном виде отправлялись из МФЦ в департамент образования с помощью курьеров. На получение уведомления о постановке будущего первоклассника на учет уходило до восьми рабочих дней. Теперь заявление заполняется в цифровом формате и уведомление о постановке на учет выдается уже в момент обращения в МФЦ.

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