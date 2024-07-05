Родители в Пермском крае смогут записать своего ребенка в первый класс через МФЦ

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Прикамье с 6 июля можно будет подать заявление на прием ребенка в первый класс через филиалы МФЦ. Сейчас услуга доступна для зачисления в школы, находящиеся в Перми, Чернушке, Кунгуре, Оханске, Осе и Березниках. В будущем ее планируется масштабировать на все муниципалитеты региона.
Для подачи заявления родителю или законному представителю ребенка понадобятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка и название школы. На этом этапе приема могут подать заявление те, кто хочет выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания. Сделать это можно до 5 сентября нынешнего года.
Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, раньше документы в бумажном виде отправлялись из МФЦ в департамент образования с помощью курьеров. На получение уведомления о постановке будущего первоклассника на учет уходило до восьми рабочих дней. Теперь заявление заполняется в цифровом формате и уведомление о постановке на учет выдается уже в момент обращения в МФЦ.