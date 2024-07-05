Родители в Пермском крае смогут записать своего ребенка в первый класс через МФЦ

Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, раньше документы в бумажном виде отправлялись из МФЦ в департамент образования с помощью курьеров. На получение уведомления о постановке будущего первоклассника на учет уходило до восьми рабочих дней. Теперь заявление заполняется в цифровом формате и уведомление о постановке на учет выдается уже в момент обращения в МФЦ.