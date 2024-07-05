Российские курорты превзошли турецкие по числу бронирований в июле

Эксперты объясняют, что несмотря на сложности с оплатой, турецкие курорты не стали менее привлекательными. Половина запросов в интернете относительно места отдыха приходится на Турцию. Просто у россиян теперь нет на них денег, и они выбирают отдых в тех местах, где он им по карману — в России.