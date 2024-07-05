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С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детей

С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детей

5 июля 2024, 08:47
Фото: 1MI
МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра у воды.
Сюжет
Дети

С начала 2024 года в водоемах Пермского края погибли шесть детей. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Ведомство настоятельно не рекомендует пермякам оставлять детей без присмотра. Следует также объяснить ребенку, к чему может привести купание в необорудованном месте.

«Чужих детей не бывает! Если заметил, что дети находятся у воды без сопровождения взрослых — не проходи мимо. Предупреди их об опасности, которую таит вода, и немедленно сообщи в полицию по номеру 102 или по единому номеру вызова экстренных служб 112», — сообщили в пресс-службе МЧС ПРикамья.

Вчера сообщалось, что на Голубых озерах в Александровском округе утонул 15-летний подросток. По словам очевидцев, мальчик звал на помощь, однако никто не отреагировал, поскольку подумали, что он шутит. Следствием проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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#Мчс#Дети#Безопасность#Полиция#Прикамье#Водоемы#Утонули#Пресс-служба
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