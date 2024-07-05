С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
С начала 2024 года в водоемах Пермского края погибли шесть детей. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
Ведомство настоятельно не рекомендует пермякам оставлять детей без присмотра. Следует также объяснить ребенку, к чему может привести купание в необорудованном месте.
«Чужих детей не бывает! Если заметил, что дети находятся у воды без сопровождения взрослых — не проходи мимо. Предупреди их об опасности, которую таит вода, и немедленно сообщи в полицию по номеру 102 или по единому номеру вызова экстренных служб 112», — сообщили в пресс-службе МЧС ПРикамья.
Вчера сообщалось, что на Голубых озерах в Александровском округе утонул 15-летний подросток. По словам очевидцев, мальчик звал на помощь, однако никто не отреагировал, поскольку подумали, что он шутит. Следствием проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.