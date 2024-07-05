С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детей

«Чужих детей не бывает! Если заметил, что дети находятся у воды без сопровождения взрослых — не проходи мимо. Предупреди их об опасности, которую таит вода, и немедленно сообщи в полицию по номеру 102 или по единому номеру вызова экстренных служб 112», — сообщили в пресс-службе МЧС ПРикамья.