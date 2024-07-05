Сервис кикшеринга «Юрент» раскритиковал слова мэра Перми об электросамокатах

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
В сервисе кикшеринга «МТС Юрент» отреагировали на мнение мэра Перми Эдуарда Соснина о возможном возврате электросамокатов на улицы и опыте работы кикшеринга в Москве. Глава города ранее заявил, что кикшеринговые компании не выполнили обещание не мешать пермякам.
Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе «Юрента», в апреле представители сервиса отправили в мэрию обращение о согласовании списка разрешенных мест парковки электросамокатов. Однако из 228 предложенных мест власти согласились рассмотреть только 10. С тех пор, по информации пресс-службы, обратной связи от чиновников не поступало.
«И, раз мэр Перми обращается к опыту Москвы, хочется отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин высказывался четко и однозначно: ездить на самокатах по тротуарам столицы не запретят, нужно просто усилить контроль. Но для этого власть и бизнес должны работать в диалоге, а не идти по пути запрета. Поэтому мы по-прежнему ждем очной встречи с руководством города, чтобы выработать оптимальные для всех варианты сотрудничества», — сообщили в «Юренте». Компания вновь подчеркнула, что готова на безвозмездной основе вкладывать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры для всех пермяков.
Сейчас «Юрент» судится с Пермской городской думой, считая решение о запрете парковки электросамокатов в центре и на 38 улицах во всех районах Перми неправомерным. Вчера, 4 июля, состоялось предварительное судебное заседание в краевом суде. На данный момент работа сервиса кикшеринга в Перми приостановлена, так как компания лишена возможности полноценно работать — нет ни парковок, ни понятных правил.
В апреле, сразу после того, как гордума поддержала идею мэрии запретить парковку электросамокатов на нескольких десятках улиц и в центре, «Юрент» пытался работать по новым правилам. Однако власти эвакуировали самокаты даже с тех парковок, где ограничения не действовали, и отправили их на штрафстоянку. Прокуратура Пермского края опротестовала решение об ограничении мест парковки средств индивидуальной мобильности, также за франчайзи заступилась Корпорация МСП.