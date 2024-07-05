Сервис кикшеринга «Юрент» раскритиковал слова мэра Перми об электросамокатах

«И, раз мэр Перми обращается к опыту Москвы, хочется отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин высказывался четко и однозначно: ездить на самокатах по тротуарам столицы не запретят, нужно просто усилить контроль. Но для этого власть и бизнес должны работать в диалоге, а не идти по пути запрета. Поэтому мы по-прежнему ждем очной встречи с руководством города, чтобы выработать оптимальные для всех варианты сотрудничества», — сообщили в «Юренте». Компания вновь подчеркнула, что готова на безвозмездной основе вкладывать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры для всех пермяков.