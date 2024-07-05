Школьники, зимой застрявшие на станции Пермь-II, хотят получить компенсации от РЖД

Пока руководитель поездки пыталась решить проблему, а дети писали о ней в соцсетях, поезд же уехал. Только спустя несколько часов руководство РЖД отправило школьников и сопровождающих их взрослых прицепным вагоном ближайшего маршрута. Как рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда, РЖД оплатили ранее заказанную детьми пиццу и по прибытии предоставили им завтрак в кафе.