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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Школьники из Краснокамска хотят компенсацию от РЖД за позднюю поездку в Москву

Школьники, зимой застрявшие на станции Пермь-II, хотят получить компенсации от РЖД

5 июля 2024, 11:54
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Школьники из Краснокамска хотят компенсацию от РЖД за позднюю поездку в Москву

Группа туристов из Краснокамска около 5 часов была вынуждена ждать прибытия поезда.

Старшеклассники школы-гимназии №1 Краснокамска планируют отсудить компенсации морального вреда у подразделения ОАО «РЖД». Рано утром, 4 января, 18 школьников и шесть сопровождающих взрослых не смогли уехать с железнодорожной станции Пермь-II в Москву. Проводник сообщил группе путешественников, что их билеты аннулированы.

Пока руководитель поездки пыталась решить проблему, а дети писали о ней в соцсетях, поезд же уехал. Только спустя несколько часов руководство РЖД отправило школьников и сопровождающих их взрослых прицепным вагоном ближайшего маршрута. Как рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда, РЖД оплатили ранее заказанную детьми пиццу и по прибытии предоставили им завтрак в кафе.

В итоге школьники добрались до Москвы на полчаса позже запланированного времени, и им не пришлось отменять или переносить события культурной программы. Однако во время долгого ожидания поезда дети простудились и испытали сильный стресс. По возвращении домой их родители решили обратиться в транспортную прокуратуру.

Краснокамский городской суд принял к производству 13 гражданских дел по искам Пермского транспортного прокурора в интересах пострадавших учеников. Во время служебного расследования стало известно, что ОАО «РЖД» провело служебное расследование инцидента. Выяснилось, что причиной отказа в поездке стал программный сбой в автоматизированной системе. Виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

После публикации Properm. ru прокуратура проверит инцидент со школьниками на вокзале
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#Общество#Суд#Пермь#Краснокамск#Детский мир#Ржд#Транспортная прокуратура
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