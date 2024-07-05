Школьники, зимой застрявшие на станции Пермь-II, хотят получить компенсации от РЖД

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Старшеклассники школы-гимназии №1 Краснокамска планируют отсудить компенсации морального вреда у подразделения ОАО «РЖД». Рано утром, 4 января, 18 школьников и шесть сопровождающих взрослых не смогли уехать с железнодорожной станции Пермь-II в Москву. Проводник сообщил группе путешественников, что их билеты аннулированы.
Пока руководитель поездки пыталась решить проблему, а дети писали о ней в соцсетях, поезд же уехал. Только спустя несколько часов руководство РЖД отправило школьников и сопровождающих их взрослых прицепным вагоном ближайшего маршрута. Как рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда, РЖД оплатили ранее заказанную детьми пиццу и по прибытии предоставили им завтрак в кафе.
В итоге школьники добрались до Москвы на полчаса позже запланированного времени, и им не пришлось отменять или переносить события культурной программы. Однако во время долгого ожидания поезда дети простудились и испытали сильный стресс. По возвращении домой их родители решили обратиться в транспортную прокуратуру.
Краснокамский городской суд принял к производству 13 гражданских дел по искам Пермского транспортного прокурора в интересах пострадавших учеников. Во время служебного расследования стало известно, что ОАО «РЖД» провело служебное расследование инцидента. Выяснилось, что причиной отказа в поездке стал программный сбой в автоматизированной системе. Виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.