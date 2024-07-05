Срок действия разрешения на строительство зоопарка в Перми продлили на год

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края продлило разрешение на строительство зоопарка в микрорайоне Нагорном Перми до июля 2025 года. При этом дата не является сроком окончания стройки, сообщает Business Class.
Изменения были внесены в документ 18 июня. Генподрядчиком возведения зоопарка в краевой столице является «РЖДстрой». Государственный контракт между компанией и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» был заключен еще в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине.