properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Срок действия разрешения на строительство зоопарка в Перми продлили на год

Срок действия разрешения на строительство зоопарка в Перми продлили на год

5 июля 2024, 03:40
Фото: properm.ru
Стройка началась еще в 2017 году.
Сюжет
Зоопарк

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края продлило разрешение на строительство зоопарка в микрорайоне Нагорном Перми до июля 2025 года. При этом дата не является сроком окончания стройки, сообщает Business Class.

Изменения были внесены в документ 18 июня. Генподрядчиком возведения зоопарка в краевой столице является «РЖДстрой». Государственный контракт между компанией и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» был заключен еще в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине.

Читайте также:
Федеральный застройщик выиграл торги на право развития территории Камской долиныВ микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублейВ Перми отремонтируют одно из старейших медицинских учреждений города
#Зоопарк#Строительство#Минимущества#Управление капитального строительства
Подпишитесь
Усыновленного учеными из США пермяка осудили за наркоторговлю
Вчера, 19:36
В Перми откроется новый грузинский ресторан столичного холдинга
Сегодня, 04:42
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
Сегодня, 03:12
При ремонте Пермского гарнизонного военного госпиталя обманом похитили 200 млн рублей
Вчера, 12:59
В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов
Вчера, 13:17