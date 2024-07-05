Срок действия разрешения на строительство зоопарка в Перми продлили на год

Изменения были внесены в документ 18 июня. Генподрядчиком возведения зоопарка в краевой столице является «РЖДстрой». Государственный контракт между компанией и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» был заключен еще в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине.