Студентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей

Знакомство произошло в мессенджере и вскоре перешло в переписку, а после в формат виртуальной дружбы. Новый собеседник быстро вошел в доверие жертве, став жаловаться на тяжелое материальное положение. И попросил девушку оформить несколько кредитов в банке, якобы погасить долг за коммунальные платежи.