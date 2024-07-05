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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Студентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей

Студентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей

5 июля 2024, 12:06
Фото: Freepik.com
Аферист заставил девушку оформить кредиты в банке.

 

В Губахе студентка стала жертвой интернет-мошенника и перевела ему более 325 тыс. рублей, оформив кредиты в банке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Знакомство произошло в мессенджере и вскоре перешло в переписку, а после в формат виртуальной дружбы. Новый собеседник быстро вошел в доверие жертве, став жаловаться на тяжелое материальное положение. И попросил девушку оформить несколько кредитов в банке, якобы погасить долг за коммунальные платежи.

Действуя по указке мошенника, доверчивая студентка оформила несколько займов в банке и перевела деньги по нескольким номерам телефонов. Это происходило на протяжении нескольких дней, до тех пор, пока мошенник не пропал, удалив переписку.

Как только девушка поняла, что стала жертвой мошенника, то сразу же написала заявление в полицию. По итогу действий злоумышленника студентка потеряла более 325 тыс. рублей. Сейчас сотрудниками следственного отдела МВД России «Губахинский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Губаха#Уголовное дело#Полиция#Кредиты#Мессенджеры
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