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«Уралхим» создал арт-объект на улице Мира в Перми

«Уралхим» создал арт-объект на улице Мира в Перми

5 июля 2024, 11:00
Фото: Группа «Уралхим»
Группа «Уралхим» в рамках проекта в области уличного искусства «#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому» разместила мурал в Перми.

Арт-объект расположен на пятиэтажном доме по адресу ул. Мира, 1. Масштабное полотно посвящено людям труда и символизирует миссию компании «Мир без голода — это наша цель».

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: Мы приняли решение украсить муралом дом в Индустриальном районе Перми, где расположено предприятие. Так мы вносим вклад в благоустройство района присутствия, популяризируем миссию „Уралхима“ и показываем через яркие молодежные образы, что работа в филиале „ПМУ“ — интересная, достойная и важная для решения глобальной проблемы голода.

Пермский мурал «Уралхима» занимает площадь торца здания со второго по пятый этаж. Прообразом героев стали сотрудники филиала «ПМУ». Рисунок сопровождают изображения цветов, колосьев и плодов, которые выращиваются благодаря удобрениям компании.

Вадим Кузнецов, слесарь ремонтно-механического производства филиала «ПМУ» «АО „ОХК „Уралхим“: Мне приятно стать прообразом героя арт-проекта „Уралхима“ и представлять жителям Перми миссию нашей компании.

Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников Группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании. Первый паблик-арт проекта появился в 2023 году в Соликамске (Пермский край). В 2024 году муралы созданы в Тольятти (Самарская область) и Воскресенске (Московская область). Проект продолжится в Кирово-Чепецке (Кировская область) и Березниках (Пермский край).

Фото: Группа «Уралхим»
#Новости компаний#Культура
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