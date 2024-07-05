«Уралхим» создал арт-объект на улице Мира в Перми

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Арт-объект расположен на пятиэтажном доме по адресу ул. Мира, 1. Масштабное полотно посвящено людям труда и символизирует миссию компании «Мир без голода — это наша цель».
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: Мы приняли решение украсить муралом дом в Индустриальном районе Перми, где расположено предприятие. Так мы вносим вклад в благоустройство района присутствия, популяризируем миссию „Уралхима“ и показываем через яркие молодежные образы, что работа в филиале „ПМУ“ — интересная, достойная и важная для решения глобальной проблемы голода.
Пермский мурал «Уралхима» занимает площадь торца здания со второго по пятый этаж. Прообразом героев стали сотрудники филиала «ПМУ». Рисунок сопровождают изображения цветов, колосьев и плодов, которые выращиваются благодаря удобрениям компании.
Вадим Кузнецов, слесарь ремонтно-механического производства филиала «ПМУ» «АО „ОХК „Уралхим“: Мне приятно стать прообразом героя арт-проекта „Уралхима“ и представлять жителям Перми миссию нашей компании.
Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).
Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников Группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании. Первый паблик-арт проекта появился в 2023 году в Соликамске (Пермский край). В 2024 году муралы созданы в Тольятти (Самарская область) и Воскресенске (Московская область). Проект продолжится в Кирово-Чепецке (Кировская область) и Березниках (Пермский край).