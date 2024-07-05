«Уралхим» создал арт-объект на улице Мира в Перми

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников Группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании. Первый паблик-арт проекта появился в 2023 году в Соликамске (Пермский край). В 2024 году муралы созданы в Тольятти (Самарская область) и Воскресенске (Московская область). Проект продолжится в Кирово-Чепецке (Кировская область) и Березниках (Пермский край).