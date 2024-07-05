В Барде силовики задержали еще одну группу «черных лесорубов»

В ходе оперативных и следственных мероприятий у фигуранта изъято 15 единиц техники — лесовозы, трактор, мототехника и прицепы. Также наложен арест на денежные средства в сумме 500 тыс. рублей. Оставшиеся семь мужчин, принимавшие участие в противоправной деятельности, уже написали явки с повинной и дали признательные показания. На данный момент установлено, что участниками организованной группы вырублено не менее 385 кубометров древесины хвойных пород на сумму 5,7 миллионов рублей.