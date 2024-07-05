В Барде силовики задержали еще одну группу «черных лесорубов»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В Бардымском районе полицейские, по оперативной информации регионального УФСБ и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали местного жителя 1982 года рождения, подозреваемого в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Вырубленную древесину вместе с подельниками он продавал на расположенные в районе лесопилки. По имеющейся у редакции Properm.ru, речь идет о Рустаме Сафарове, это подтверждается данными судебных картотек.
Установлено, что он организовал незаконную рубку лесных насаждений на территории двух лесничеств в Прикамье, для этого он привлек семерых мужчин, сообщают в пресс-службе полиции. Спиленную древесину злоумышленники вывозили и сбывали владельцам пилорам.
В ходе оперативных и следственных мероприятий у фигуранта изъято 15 единиц техники — лесовозы, трактор, мототехника и прицепы. Также наложен арест на денежные средства в сумме 500 тыс. рублей. Оставшиеся семь мужчин, принимавшие участие в противоправной деятельности, уже написали явки с повинной и дали признательные показания. На данный момент установлено, что участниками организованной группы вырублено не менее 385 кубометров древесины хвойных пород на сумму 5,7 миллионов рублей.
Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по фактам 8 эпизодов противоправной деятельности, они объединены в одно производство. Организатор заключен под стражу, расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.