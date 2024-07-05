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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В Пермском крае велосипедист погиб в ДТП

В Краснокамске велосипедист выехал на дорогу и насмерть был сбит автомобилем

5 июля 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае велосипедист погиб в ДТП

Мужчина ехал по обочине и неизвестно почему съехал на дорогу.

Сегодня, 5 июля, в Краснокамске произошло ДТП с участием велосипедиста. В результате погиб 72-летний мужчина, сообщают в ГИБДД Пермского края.

Около 11:20 по ул. Промышленная двигался автомобиль Hundai под управлением 57-ktnytuj водителя. Вблизи дома номер 19 автомобиль наехал на 72-летнего велосипедиста. Последний двигался вдоль обочины и, по не установленной причине, выехал на автодорогу.

В результате велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Краснокамск#Велосипед
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