Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:12
Сегодня, 5 июля, в Краснокамске произошло ДТП с участием велосипедиста. В результате погиб 72-летний мужчина, сообщают в ГИБДД Пермского края.
Около 11:20 по ул. Промышленная двигался автомобиль Hundai под управлением 57-ktnytuj водителя. Вблизи дома номер 19 автомобиль наехал на 72-летнего велосипедиста. Последний двигался вдоль обочины и, по не установленной причине, выехал на автодорогу.
В результате велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.