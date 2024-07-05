В Краснокамске велосипедист выехал на дорогу и насмерть был сбит автомобилем

Около 11:20 по ул. Промышленная двигался автомобиль Hundai под управлением 57-ktnytuj водителя. Вблизи дома номер 19 автомобиль наехал на 72-летнего велосипедиста. Последний двигался вдоль обочины и, по не установленной причине, выехал на автодорогу.