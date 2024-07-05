В Мотовилихинском районе Перми арестовали автомобиль должника за тепло

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» арестовали автомобиль жителя Мотовилихинского района Перми.
Машина была эвакуирована на спецстоянку. Чтобы ее вернуть, хозяину необходимо погасить долг за отопление и ГВС, оплатить исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Документы об оплате необходимо предоставить судебному приставу, чтобы арест был снят и автомобиль был выдан обратно владельцу. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что в летний период необходимо своевременно оплачивать счета за горячую воду, несмотря на сезон отпусков.
Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
— Длительное отсутствие при выезде в отпуск или на дачу не является основанием для неоплаты квитанций за горячую воду, потребленную до отъезда. Наличие задолженности может стать основанием для ареста средств на карте, личного автомобиля, запрета на выезд за границу.
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию. Ее задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информирование жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. Своевременное погашение долга — это способ сохранить свое имущество.