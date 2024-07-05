В Мотовилихинском районе Перми арестовали автомобиль должника за тепло

Машина была эвакуирована на спецстоянку. Чтобы ее вернуть, хозяину необходимо погасить долг за отопление и ГВС, оплатить исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Документы об оплате необходимо предоставить судебному приставу, чтобы арест был снят и автомобиль был выдан обратно владельцу. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги.