В Перми 5 июля может быть установлен суточный температурный рекорд с 1989 года

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Сегодня, 5 июля, в северных районах Прикамья ожидается более прохладная погода. Температурный фон составит +27.+29˚ днем, сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.
В южной половине региона будет очень жарко, температура составит +32…+34˚. В краевой столице воздух прогреется выше +32,7˚. Такая температура 5 июля была в 1989. Сегодня есть высокая вероятность обновления суточного температурного рекорда.
При этом в центральных районах ожидаются локальные грозы, но очаги будут малоподвижные и с небольшим покрытием территории. «Ощущаемая температура по-прежнему будет выше фактической из-за высокой влажности», предупреждают метеорологи.