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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

В Перми 5 июля может быть установлен суточный температурный рекорд с 1989 года

В Перми 5 июля может быть установлен суточный температурный рекорд с 1989 года

5 июля 2024, 02:43
Фото: properm.ru
Температура воздуха в краевой столице может прогреться выше +32,7˚.

Сегодня, 5 июля, в северных районах Прикамья ожидается более прохладная погода. Температурный фон составит +27.+29˚ днем, сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.

В южной половине региона будет очень жарко, температура составит +32…+34˚. В краевой столице воздух прогреется выше +32,7˚. Такая температура 5 июля была в 1989. Сегодня есть высокая вероятность обновления суточного температурного рекорда.

При этом в центральных районах ожидаются локальные грозы, но очаги будут малоподвижные и с небольшим покрытием территории. «Ощущаемая температура по-прежнему будет выше фактической из-за высокой влажности», предупреждают метеорологи.

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#Пермь#Погода#Рекорд#Температура
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