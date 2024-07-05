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Published Сегодня, 04:42

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Updated Сегодня, 04:44

В Перми через полгода откроется новый грузинский ресторан столичного холдинга

В Перми откроется новый грузинский ресторан столичного холдинга

5 июля 2024, 04:42
Фото: Google maps

В Перми через полгода откроется новый грузинский ресторан столичного холдинга

Заведение разместится на первом этаже отеля «Holiday Perm».

В течение 2024 года известный столичный холдинг Novikov Group Аркадия Новикова откроет в Перми свой ресторан. Открытие планируется примерно через полгода, сообщило «Ъ-Прикамье».

«Pro.Хинкали by Novikov» разместится в гостиничном комплексе Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а. Вместимость заведения рассчитана на 150 мест. На первом этаже отеля ресторан займет 450 кв. м.

Запуском ресторана займется «ПХП». По данным сервиса Rusprofile, компания была зарегистрирована 6 июня текущего года, генеральным директором является Евгений Сыропятов.

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#Пермь#Рестораны#Грузинский ресторан#Гастрономия#Novikov Group#Отель Holiday Perm#Pro.Хинкали by Novikov#ПХП#Аркадий Новиков
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