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В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского

В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского

5 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Кроме того, движение по участку будет кратковременно перекрываться в обоих направлениях.

В Перми с 00:00 6 июля до 00:00 27 августа будет ограничено движение по тоннелю, соединяющего ул. Дзержинского и ул. Трамвайная. Информацию от этом сообщили в Минтрансе Прикамья.

«С 00:00 6 июля до 00:00 27 августа на участке ул. Дзержинского — от ул. Строителей до ул. Александровская — будет организовано одностороннее движение в направлении центра города», — написали в пресс-службе краевого министерства.

Мера вводится для безопасности дорожного движения при строительстве тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью, сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Объехать участок можно через площадь Гайдара и ул. 2-ю Шоссейную. Отмечается, в этот период кратковременно будет вводиться запрет движения транспорта в двух направлениях. О сроках пока не уточняется.

Фото: Минтранс Пермского края
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#Пермь#Движение#Строительство#Минтранс#Безопасность#Тоннель#Дзержинского#Ограничения#ГКУ#Транссибирская железнодорожная магистраль
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