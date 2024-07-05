В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В Перми с 00:00 6 июля до 00:00 27 августа будет ограничено движение по тоннелю, соединяющего ул. Дзержинского и ул. Трамвайная. Информацию от этом сообщили в Минтрансе Прикамья.
«С 00:00 6 июля до 00:00 27 августа на участке ул. Дзержинского — от ул. Строителей до ул. Александровская — будет организовано одностороннее движение в направлении центра города», — написали в пресс-службе краевого министерства.
Мера вводится для безопасности дорожного движения при строительстве тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью, сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Объехать участок можно через площадь Гайдара и ул. 2-ю Шоссейную. Отмечается, в этот период кратковременно будет вводиться запрет движения транспорта в двух направлениях. О сроках пока не уточняется.