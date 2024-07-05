В Перми поликлинику оштрафовали за нарушения в обороте наркотических веществ

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Перми городскую поликлинику № 7 оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения законодательства об обороте наркотических средств. Нарушения были выявлены при проверке прокуратуры Мотовилихинского района совместно с сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что допуск работников медучреждения, ответственных за документационный оборот, связанный с движением и учетом наркотических средств и психотропных веществ, не был закреплен приказом главврача. Помимо этого, у данной категории специалистов не было медицинских справок об отсутствии заболеваний.
Также был установлен факт привлечения медика к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами без наличия обязательного заключения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Пермскому краю.
В отношении поликлиники возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета). Мотовилихинский районный суд поставил о том, что юридическое лицо виновно. Назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. В законную силу акт пока не вступил.