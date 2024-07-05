В Перми поликлинику оштрафовали за нарушения в обороте наркотических веществ

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что допуск работников медучреждения, ответственных за документационный оборот, связанный с движением и учетом наркотических средств и психотропных веществ, не был закреплен приказом главврача. Помимо этого, у данной категории специалистов не было медицинских справок об отсутствии заболеваний.