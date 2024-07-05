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В пермские детские сады продали 754 килограмма «Голландского» сыра без документов

В пермские детские сады продали 754 килограмма «Голландского» сыра без документов

5 июля 2024, 10:23
Фото: properm.ru
Информацию о поставке в детские учреждения сыра без ветеринарного свидетельства отправили в надзорные органы.

2 июля 2024 года сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Маслозавод Нытвенский», сообщают сегодня в ведомстве. Известно, что 16 июня 2024 года был оформлен акт несоответствия, по которому в журнал входной продукции было добавлено 754 кг сыра «Голландского» без электронного ветеринарного сопроводительного документа. Продукцию произвели в ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». 3 июля 2024 года специалисты Россельхознадзора вынесли предпринимателю предостережение, уполномоченному лицу направлено в ФГИС «ВетИС» уведомление о совершенных ошибках.

Данный сыр был направлен в МАДОУ Детский Сад №4 г. Нытва, а также ИП Штебе Ж.В. (г. Пермь), ООО «Феникс» (г. Пермь), ИП Иванов А.Н. (г. Краснокамск), ИП Вшивкова Л.А. (г. Нытва), ООО «ТРИУМФ» (г. Пермь), которые организуют питание детей в государственных детских садах и школах Пермского края.

Отсутствие информации о сырье не дает возможности обеспечения прослеживаемости при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода.

Своими действиями производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Информация о выявленных нарушениях направлена в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае, Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, Министерство образования и науки Пермского края, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю для рассмотрения в рамках полномочий.

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