В пермские детские сады продали 754 килограмма «Голландского» сыра без документов

2 июля 2024 года сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Маслозавод Нытвенский», сообщают сегодня в ведомстве. Известно, что 16 июня 2024 года был оформлен акт несоответствия, по которому в журнал входной продукции было добавлено 754 кг сыра «Голландского» без электронного ветеринарного сопроводительного документа. Продукцию произвели в ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». 3 июля 2024 года специалисты Россельхознадзора вынесли предпринимателю предостережение, уполномоченному лицу направлено в ФГИС «ВетИС» уведомление о совершенных ошибках.