В Пермском крае ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева

В детстве Александра хотела быть врачом. В 1940 году она поступила в фельдшерско-акушерскую школу в городе Бузулук Оренбургской области. Через год началась война. По повестке военкомата в сентябре 1942 года ее направили медсестрой в эвакогоспиталь в Орске. После этого была служба в госпиталях Одессы, где она спасала жизни раненых бойцов. День Великой Победы пермячка встретила в Румынии.



Затем женщина работала в больнице Александровска. «Через всю свою жизнь она пронесла глубокую преданность родному Отечеству и являла собой пример самоотверженности и трудолюбия. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александры Ивановны, скорбим вместе с вами», — написали власти муниципалитета.



Похороны состоятся в субботу, 6 июля. Церемония прощания пройдет с 11.30 до 12.00 в городе Александровск на ул. Халтурина, д. 12.