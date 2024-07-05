В состав жюри фестиваля рекламы «1Й» вошло свыше 30 экспертов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Основной целью мероприятия является поиск наиболее талантливых представителей сферы рекламы по всей стране. Фестиваль может стать отправной точкой для локальных агентств в фестивально-конкурсную индустрию.
Издание tagilcity.ru отмечает, что отличительной чертой Первого фестиваля является его акцент на рекламных кампаниях, созданных в регионах и для региональных рынков.
Глава «АКАР Урал», член жюри «Первого» и СЕО креативного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан отметил, что для многих участников это первый конкурсный опыт в профессиональной деятельности, поэтому в АКАР разработали простую форму заявки и сохраняют доступную цену участия. Участие в фестивале является отличным стартом в фестивально-конкурсную индустрию на федеральном уровне.
В жюри конкурса включено более 30 экспертов рекламной индустрии — представителей как федеральных агентств, так и локальных брендов, действующих на региональных рынках.
Для участия в конкурсе будут приниматься работы в 3 категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS. Участники могут представить проекты различных форматов: от коммерческих мероприятий до социальной рекламы, от брендированных продуктов до мобильных приложений. Оценка работ будет проводиться членами жюри в более чем 40 номинациях.
Члены жюри будут работать в специализированных группах по основным направлениям конкурса для обеспечения объективной оценки. Работу экспертов будут курировать председатели жюри фестиваля: CREATIVE — Максим Пономарев, CEO Friends (Москва), DIGITAL — Дмитрий Маслаков, креативный директор Voskhod Digital (Екатеринбург), ACTIVATIONS — Ольга Полканова, Head of experiential practice in Action (Москва).
К участию в конкурсе приглашаются не только агентства, но и фрилансеры, медиа и бренды. Заявки будут приниматься до 28 августа текущего года. Церемония награждения победителей состоится в рамках национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре. Медиапартнерами мероприятия являются медиахолдинг 1MI и портал TagilCity.ru.