В состав жюри фестиваля рекламы «1Й» вошло свыше 30 экспертов

К участию в конкурсе приглашаются не только агентства, но и фрилансеры, медиа и бренды. Заявки будут приниматься до 28 августа текущего года. Церемония награждения победителей состоится в рамках национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре. Медиапартнерами мероприятия являются медиахолдинг 1MI и портал TagilCity.ru.