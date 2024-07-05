В Совфеде рассказали о реализуемой социальной поддержке участников СВО и их семей

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Как сообщают newizv.ru, ссылаясь на заявление сенатора, участникам СВО стала доступна военная ипотека, которую запустили в рамках действия закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Такой кредит действует в диапазоне сроков от года до 20 лет. Однако состоящий на военной службе владелец ипотечного жилья должен полностью погасить задолженность до своего 45-летия. В качестве куратора данной инициативы заявлена Росвоенипотека, а условия оформления ипотеки можно изучить на официальном сайте учреждения. Также защищены и жилищные права военнослужащих, являющихся супругами других военнослужащих — участников программы военной ипотеки.
Кроме того, предусматривается досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего. Речь идет о закрытии ипотеки единым платежом благодаря единовременному начислению на именной накопительный счет бойца СВО в сумме его кредитного долга.
Брыксин упомянул и трудовые гарантии для мобилизованных и добровольцев. В Трудовой кодекс РФ внесли ряд поправок, включая те, которые помогают военнослужащим спецоперации сохранить свои рабочие места. Трудовые контракты с ушедшими на СВО работниками не расторгаются, а приостанавливаются. После своего отбытия с фронта они в течение трех месяцев имеют право вернуться к прежним должностным обязанностям. Период приостановления действия трудового договора будет вписан в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.
Подобная норма действительна и для государственных служащих. Кроме того, удалось внедрить и дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. Примечательно, что они также имеют преимущественное право сохранения работы в случае каких-либо сокращений в той организации, где они официально работают.
Сенатор обращает внимание на всестороннюю поддержку бойцов СВО со стороны гражданского населения. Дети пишут защитникам родины письма, также ведется закупка и отправление в зону спецоперации различного оборудования, включая внедорожники и ружья для ликвидации вражеских дронов. Александр Брыксин подчеркнул, что сам закупает на личные средства медикаменты, гуманитарную помощь и стройматериалы для отправки на фронт.