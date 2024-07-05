В Совфеде рассказали о реализуемой социальной поддержке участников СВО и их семей

Брыксин упомянул и трудовые гарантии для мобилизованных и добровольцев. В Трудовой кодекс РФ внесли ряд поправок, включая те, которые помогают военнослужащим спецоперации сохранить свои рабочие места. Трудовые контракты с ушедшими на СВО работниками не расторгаются, а приостанавливаются. После своего отбытия с фронта они в течение трех месяцев имеют право вернуться к прежним должностным обязанностям. Период приостановления действия трудового договора будет вписан в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.