Вертолетная площадка, скалодром и апартаменты. У мыса Стрелка построят парк-отель

Недалеко от мыса Стрелка, в деревне Городище на берегу Камы построят туристический комплекс «Королево». На участке общей площадью 45 га появится гостиница на 90 номеров, апартаменты на 32 номера и пять домов для комфортного отдыха семей из 6-7 человек, первым обратил внимание 59.ru.