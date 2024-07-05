Вертолетная площадка, скалодром и апартаменты. У мыса Стрелка построят парк-отель

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Недалеко от мыса Стрелка, в деревне Городище на берегу Камы построят туристический комплекс «Королево». На участке общей площадью 45 га появится гостиница на 90 номеров, апартаменты на 32 номера и пять домов для комфортного отдыха семей из 6-7 человек, первым обратил внимание 59.ru.
В проекте парк-отеля — бизнес-центр и фестивальная площадь для проведения мероприятий, а также развлекательная инфраструктура для семейного отдыха — детский центр, подростковый клуб, ресторан и пляжная зона на берегу Камы. На спортивных площадках построят скалодром, теннисный корт, зоны для игр в волейбол, мини-футбол и бадминтон.
Парк-отель «Королево» будет оборудован вертолетной площадкой для гостей. Также на берегу построят причал и лодочную станцию для швартовки маломерных судов. Ранее в АО «Корпорация Туризм.РФ» рассказали, что прогнозируемый туристический поток составит 18,3 тыс. человек в год.
Средства на создание парк-отеля будут выделены по федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры». Проект будет реализован совместно с инвестором ООО «Королевские дачи». Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.