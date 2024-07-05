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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор лже-минёру КамГЭС

Вынесен приговор лже-минёру КамГЭС

5 июля 2024, 09:53
Фото: ВКонтакте/РусГидро

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор лже-минёру КамГЭС

Мужчина в нетрезвом виде сообщил о несуществующей бомбе.

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор 46 –летнему пермяку. Мужчина отметился ложным сообщением о теракте, сообщают в суде.

В ноябре 2023 года, пьяный пермяк, находясь дома, позвонил со своего мобильного телефона в экстренную оперативную службу 112 Пермского края и сообщил о готовящемся взрыве на Камской ГЭС. При этом мужчина знал, что сообщает ложную информацию.

Для проверки сообщения были привлечены правоохранительные органы, которые провели работы по поиску взрывного устройства. Взрывное устройство на ГЭС обнаружено не было. В результате действий пермяка были отвлечены от служебной деятельности силы и средства правоохранительных органов.

Подсудимый вину признал полностью.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 2 ст. 207 УК РФ, как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Пермяку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца. В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года. Также с мужчины взысканы расходы на проверку заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Приговор в законную силу не вступил.

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