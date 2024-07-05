Вынесен приговор лже-минёру КамГЭС

В ноябре 2023 года, пьяный пермяк, находясь дома, позвонил со своего мобильного телефона в экстренную оперативную службу 112 Пермского края и сообщил о готовящемся взрыве на Камской ГЭС. При этом мужчина знал, что сообщает ложную информацию.