«Аэрофлот» отменил завтрашние рейсы в Шереметьево из Перми в Москву и обратно

В числе прочих отменены рейсы SU1200 «Москва — Пермь» и SU1201 «Пермь — Москва». Также указаны города Казань, Махачкала, Самара, Оренбург, Мурманск и Волгоград. Пассажиров отмененных рейсов переоформят на другие ближайшие рейсы. Обо всех изменениях планируют сообщать по указанным в бронировании контактам. Также пассажирам отмененных рейсов в качестве компенсации обещают начислить мили «Аэрофлот Бонус».