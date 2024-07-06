«Аэрофлот» отменил завтрашние рейсы в Шереметьево из Перми в Москву и обратно

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Компания «Аэрофлот» отменила ряд завтрашних рейсов в аэропорту Шереметьево. Это решение в «Аэрофлоте» назвали вынужденным и объяснили его корректировками расписания из-за непогоды. 5 июня столицу и Московскую область накрыл ураган «Орхан».
В числе прочих отменены рейсы SU1200 «Москва — Пермь» и SU1201 «Пермь — Москва». Также указаны города Казань, Махачкала, Самара, Оренбург, Мурманск и Волгоград. Пассажиров отмененных рейсов переоформят на другие ближайшие рейсы. Обо всех изменениях планируют сообщать по указанным в бронировании контактам. Также пассажирам отмененных рейсов в качестве компенсации обещают начислить мили «Аэрофлот Бонус».
Рейсы из пермского аэропорта до Шереметьево и обратно также задерживались сегодня, 6 июля. Сейчас они готовятся к вылету.