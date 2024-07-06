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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Пермякам звонят мошенники под видом сотрудников МФЦ

Лже-сотрудники МФЦ обманывают пермяков. Как их распознать

6 июля 2024, 05:06
Фото: unsplash.com

Пермякам звонят мошенники под видом сотрудников МФЦ

Телефонные аферисты придумали очередную схему обмана.

Пермяки жалуются на новую схему телефонных мошенников. Они рассказывают, что неизвестные аферисты звонят им и представляются сотрудниками МФЦ. Незнакомцы сообщают, что необходимо прикрепиться к одному из филиалов МФЦ с помощью портала Госуслуг. При этом они убеждают пермяков предоставить персональные данные.

В пресс-службе МФЦ Пермского края предупреждают, что их сотрудники подобных звонков не совершают. Организация проводит информирование только для того, чтобы сообщить заявителям о приостановлении процесса предоставления услуги и напомнить о необходимости повторно подойти в филиал с дополнительными документами.

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#Общество#Пермь#Мошенничество#Мошенники
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