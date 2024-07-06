Лже-сотрудники МФЦ обманывают пермяков. Как их распознать

В пресс-службе МФЦ Пермского края предупреждают, что их сотрудники подобных звонков не совершают. Организация проводит информирование только для того, чтобы сообщить заявителям о приостановлении процесса предоставления услуги и напомнить о необходимости повторно подойти в филиал с дополнительными документами.