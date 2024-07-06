Лже-сотрудники МФЦ обманывают пермяков. Как их распознать

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Пермяки жалуются на новую схему телефонных мошенников. Они рассказывают, что неизвестные аферисты звонят им и представляются сотрудниками МФЦ. Незнакомцы сообщают, что необходимо прикрепиться к одному из филиалов МФЦ с помощью портала Госуслуг. При этом они убеждают пермяков предоставить персональные данные.
В пресс-службе МФЦ Пермского края предупреждают, что их сотрудники подобных звонков не совершают. Организация проводит информирование только для того, чтобы сообщить заявителям о приостановлении процесса предоставления услуги и напомнить о необходимости повторно подойти в филиал с дополнительными документами.