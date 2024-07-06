На месте долгостроя Пермской фармакадемии в Мотовилихе построят ЖК с фонтаном

Ожидается, что работы стартуют уже в июле этого года и завершатся в 2026 году. Новый жилой комплекс из четырех корпусов называется «Грёнхольм», он будет выполнен в скандинавском стиле. Высотность ЖК — шесть этажей, квартиры будут двухуровневыми, а на крыше появится терраса. Застройщик планирует установить фонтан.