На месте долгостроя Пермской фармакадемии в Мотовилихе построят ЖК с фонтаном

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Застройщик Yarus group начнет строительство дома на месте долгостроя фармацевтической академии на Бульваре Гагарина, 72. ООО «Специализированный застройщик „Бульвар Гагарина 72“» получило разрешение от Минимущества Пермского края, первым обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Ожидается, что работы стартуют уже в июле этого года и завершатся в 2026 году. Новый жилой комплекс из четырех корпусов называется «Грёнхольм», он будет выполнен в скандинавском стиле. Высотность ЖК — шесть этажей, квартиры будут двухуровневыми, а на крыше появится терраса. Застройщик планирует установить фонтан.
Летом 2022 года корпорация «ДОМ.РФ» продала на торгах участок с долгостроем Пермской фармакадемии. Компания Yarus group выиграла аукцион, предложив за площадку 367,8 млн рублей. Этот земельный участок подходит для среднеэтажной жилой застройки.