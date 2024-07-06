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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Прикамье 6 и 7 июля немного похолодает и пройдут небольшие дожди

Немного похолодает. Какая погода в Пермском крае будет в эти выходные

6 июля 2024, 04:42
Фото: properm.ru

В Прикамье 6 и 7 июля немного похолодает и пройдут небольшие дожди

В воскресенье над регионом пройдет холодный фронт.

В эти выходные, 6 и 7 июля, в Пермском крае погода немного изменится. Из-за прохождения холодного фронта в воскресенье в регион придет прохлада. Увеличится вероятность локальных дождей с грозами и порывистым ветром, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Сегодня в регионе малооблачно, в отдельных районах пройдет кратковременный дождь и гроза. Ночью +16…+21°, днем +28…+33°, ветер юго-восточный 2-7 м/с с порывами при грозе до 18 м/с. В Перми без осадков, ночью +17…+19°, днем +29…+31°.

В воскресенье в Прикамье ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью +14…+19°, днем +23…+28°. В Перми также переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью +16…+18°, днем +26…+28°. Западный ветер со скоростью 4-9 м/с, его порывы при грозе усилятся до 18 м/с.

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