Немного похолодает. Какая погода в Пермском крае будет в эти выходные

В эти выходные, 6 и 7 июля, в Пермском крае погода немного изменится. Из-за прохождения холодного фронта в воскресенье в регион придет прохлада. Увеличится вероятность локальных дождей с грозами и порывистым ветром, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».