Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчину

Сначала злоумышленник напал на Евгения со спины, нанес несколько ударов и повалил на асфальт, где продолжил его избивать. Затем он напал еще на одного человека, который спал на летней веранде у заведения «Вкусно — и точка» и стал наносить удары по лицу и голове, угрожая ему. Окружающие чуть позже вмешались и остановили пермяка.