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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Избивавший — мужчина в черной футболке в середине коллажа.

Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчину

6 июля 2024, 06:48
Фото: скриншот видео «Мой город — Пермь!»
Избивавший — мужчина в черной футболке в середине коллажа.

Пермяк избил артиста театра оперы и балета Евгения Громова

Евгений Громов говорит, что не знаком со злоумышленником.

В Перми неизвестный мужчина избил артиста театра оперы и балета, участника шоу «Танцы на ТНТ» Евгения Громова (также известен под сценическим псевдонимом ГрошЪ). Видеозапись с места инцидента, где напавший избивает уже другого человека, опубликована вчера вечером, 5 июля, в городском сообществе «Мой город — Пермь!».

Сначала злоумышленник напал на Евгения со спины, нанес несколько ударов и повалил на асфальт, где продолжил его избивать. Затем он напал еще на одного человека, который спал на летней веранде у заведения «Вкусно — и точка» и стал наносить удары по лицу и голове, угрожая ему. Окружающие чуть позже вмешались и остановили пермяка.

Избивавший — мужчина в черной футболке.
Видео: скриншот видео «Мой город — Пермь!»

Сам Евгений рассказал журналисту «Мой город — Пермь», что не был знаком с нападавшим и видел его впервые в жизни. Артист говорит, что инцидент произошел около 5:00. Нападавший погнул его велосипед и, возможно, украл колонку — она была выключена и висела на руле велосипеда. После нападения на артиста злоумышленник убежал за ЦУМ, а позже напал на заснувшего на летнике мужчину.

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#Видео#Происшествия#Пермь#Театр оперы и балета#Нападение#Цум#Избиение
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