Пермяк уснул за рулем и насмерть сбил дорожного рабочего на шоссе Космонавтов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Рано утром сегодня, 6 июля, в Перми произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, около 5:04 по шоссе Космонавтов в направлении аэропорта Большое Савино ехал автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего мужчины. В районе дома на шоссе Космонавтов, 320е, водитель уснул и врезался в автомобиль «Газель», который принадлежал организации, занимающейся ремонтом дороги. Перед автомобилем были выставлены предупреждающие знаки.
После столкновения легковой автомобиль отбросило на двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Еще один мужчина госпитализирован в больницу. Виновник аварии тоже получил травмы и находится в больнице, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции напоминают водителям быть предельно внимательными при управлении транспортом. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте дорожные и погодные условия, а также безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями.