Пермяк уснул за рулем и насмерть сбил дорожного рабочего на шоссе Космонавтов

После столкновения легковой автомобиль отбросило на двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Еще один мужчина госпитализирован в больницу. Виновник аварии тоже получил травмы и находится в больнице, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.