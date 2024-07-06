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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Пермяк уснул за рулем и сбил двух дорожных рабочих, один из них погиб

Пермяк уснул за рулем и насмерть сбил дорожного рабочего на шоссе Космонавтов

6 июля 2024, 09:05
Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края

Пермяк уснул за рулем и сбил двух дорожных рабочих, один из них погиб

Сам водитель госпитализирован в больницу.
Сюжет
Дтп

Рано утром сегодня, 6 июля, в Перми произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, около 5:04 по шоссе Космонавтов в направлении аэропорта Большое Савино ехал автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего мужчины. В районе дома на шоссе Космонавтов, 320е, водитель уснул и врезался в автомобиль «Газель», который принадлежал организации, занимающейся ремонтом дороги. Перед автомобилем были выставлены предупреждающие знаки.

После столкновения легковой автомобиль отбросило на двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Еще один мужчина госпитализирован в больницу. Виновник аварии тоже получил травмы и находится в больнице, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции напоминают водителям быть предельно внимательными при управлении транспортом. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте дорожные и погодные условия, а также безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Шоссе космонавтов#Смертельное дтп
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