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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в пермском ТРЦ «Планета»

Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в Перми

6 июля 2024, 11:25
Фото: пресс-служба девелоперской компании Malltech

Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в пермском ТРЦ «Планета»

В нем продаются одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей.

Вчера, 5 июля, в торгово-развлекательном центре «Планета» в Перми открылся магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Это первый магазин бренда в России и первый выход ритейлера за пределы Китая, сообщает пресс-служба девелоперской компании Malltech, которая управляет «Планетой».

HEA предлагает повседневную и спортивную современную одежду, в том числе большой выбор унисекс-моделей. В ярких деталях, необычных расцветках и принтах кроется национальный колорит бренда. Компания обещает натуральный состав тканей и высокое качество материалов. В магазине на втором этаже ТРЦ «Планета» продаются одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Площадь торговой точки составляет 74 кв. м.

Бренд HEA планирует в текущем году открыть еще один магазин в России — в ТРЦ «Планета» в Уфе. В Китае у него открыто около 200 магазинов.

Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA
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#Общество#Пермь#Торговый центр#Трц#Магазин
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