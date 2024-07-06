Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в Перми

HEA предлагает повседневную и спортивную современную одежду, в том числе большой выбор унисекс-моделей. В ярких деталях, необычных расцветках и принтах кроется национальный колорит бренда. Компания обещает натуральный состав тканей и высокое качество материалов. В магазине на втором этаже ТРЦ «Планета» продаются одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Площадь торговой точки составляет 74 кв. м.