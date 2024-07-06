Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в Перми

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Вчера, 5 июля, в торгово-развлекательном центре «Планета» в Перми открылся магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Это первый магазин бренда в России и первый выход ритейлера за пределы Китая, сообщает пресс-служба девелоперской компании Malltech, которая управляет «Планетой».
HEA предлагает повседневную и спортивную современную одежду, в том числе большой выбор унисекс-моделей. В ярких деталях, необычных расцветках и принтах кроется национальный колорит бренда. Компания обещает натуральный состав тканей и высокое качество материалов. В магазине на втором этаже ТРЦ «Планета» продаются одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Площадь торговой точки составляет 74 кв. м.
Бренд HEA планирует в текущем году открыть еще один магазин в России — в ТРЦ «Планета» в Уфе. В Китае у него открыто около 200 магазинов.