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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Сотрудники ФСБ изъяли 45 тонн контафактного спиртного в цехе в Перми

Сотрудники ФСБ изъяли 45 тонн контрафактного алкоголя в подпольном цехе в Перми

6 июля 2024, 09:57
Фото: ideogram.ai

Сотрудники ФСБ изъяли 45 тонн контафактного спиртного в цехе в Перми

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В Перми пресечена деятельность организованной преступной группы, которая производила и продавала контрафактный алкоголь. Во время оперативно-разыскных мероприятий установлено, что пермяки организовали работу подпольного цеха.

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали участников ОПГ и изъяли из незаконного оборота 45 тонн суррогата алкоголя. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на основании переданных УФСБ материалов следственное управление ГУ МВД возбудило в отношении задержанных уголовные дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (производство, закупка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственный действий, направленный на установление всех обстоятельств деятельности ОПГ.

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#Происшествия#Пермь#Контрафакт#УФСБ
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