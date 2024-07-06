Сотрудники ФСБ изъяли 45 тонн контрафактного алкоголя в подпольном цехе в Перми

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали участников ОПГ и изъяли из незаконного оборота 45 тонн суррогата алкоголя. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на основании переданных УФСБ материалов следственное управление ГУ МВД возбудило в отношении задержанных уголовные дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (производство, закупка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде.