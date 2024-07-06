В Кунгурском районе иномарка врезалась в дерево на обочине

По прибытии выяснилось, что в результате ДТП пострадали 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Им оказали первую помощь и передали врачам скорой медицинской помощи, рассказали в сообществе спасателей округа. Если вы стали свидетелем ДТП, то немедленно сообщите о нем по номеру 112.