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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Иномарка врезалась в дерево на трассе в Кунгурском районе

В Кунгурском районе иномарка врезалась в дерево на обочине

6 июля 2024, 08:11
Фото: Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа

Иномарка врезалась в дерево на трассе в Кунгурском районе

Пострадали люди.
Сюжет
Дтп

Вчера вечером, 5 июля, в 17:20 на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступило сообщение о ДТП. На 2 км трассы Плашкино — Подкаменное автомобиль SUZUKI врезался в дерево. К месту вызова выехали спасатели и экстренные службы.

По прибытии выяснилось, что в результате ДТП пострадали 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Им оказали первую помощь и передали врачам скорой медицинской помощи, рассказали в сообществе спасателей округа. Если вы стали свидетелем ДТП, то немедленно сообщите о нем по номеру 112.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Кунгур#Спасатели
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