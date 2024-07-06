В Кунгурском районе иномарка врезалась в дерево на обочине

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Вчера вечером, 5 июля, в 17:20 на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступило сообщение о ДТП. На 2 км трассы Плашкино — Подкаменное автомобиль SUZUKI врезался в дерево. К месту вызова выехали спасатели и экстренные службы.
По прибытии выяснилось, что в результате ДТП пострадали 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Им оказали первую помощь и передали врачам скорой медицинской помощи, рассказали в сообществе спасателей округа. Если вы стали свидетелем ДТП, то немедленно сообщите о нем по номеру 112.