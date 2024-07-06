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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:49

пожар в природном парке «Пермский»

В лесу на берегу Чусовой локализовали лесной пожар

6 июля 2024, 07:36
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края
пожар в природном парке «Пермский»

В природном парке «Пермский» тушат лесной пожар

Посетителей лесов просят тушить костры и окурки от сигарет.

В природном парке «Пермский» в минувший четверг, 4 июля, произошел лесной пожар. Сотрудники пожарных служб быстро сориентировались и локализовали огонь к вечеру того же дня, сообщает официальная группа Дирекции особо охраняемых природных территорий в соцсети «ВКонтакте».

По данным Пермского лесопожарного центра, пламя заметили неравнодушные жители Лысьвенского городского округа. Площадь пожара составила 0,3 га. Тушили огонь сотрудники Чусовской лесопожарной станции, работа была осложнена крутизной склона на берегу реки Чусовая.

Пожарные напоминают, что в случае разведения костров нужно выбрать безопасное место и обязательно тушить огонь до полной его ликвидации. Если вы заметили пожар в лесу, немедленно позвоните диспетчерам Пермского лесопожарного центра по телефонам 241-08-52, 234-94-44 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Лесной пожар#Природный парк
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