В лесу на берегу Чусовой локализовали лесной пожар

Пожарные напоминают, что в случае разведения костров нужно выбрать безопасное место и обязательно тушить огонь до полной его ликвидации. Если вы заметили пожар в лесу, немедленно позвоните диспетчерам Пермского лесопожарного центра по телефонам 241-08-52, 234-94-44 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.