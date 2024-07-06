В лесу на берегу Чусовой локализовали лесной пожар

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:49
В природном парке «Пермский» в минувший четверг, 4 июля, произошел лесной пожар. Сотрудники пожарных служб быстро сориентировались и локализовали огонь к вечеру того же дня, сообщает официальная группа Дирекции особо охраняемых природных территорий в соцсети «ВКонтакте».
По данным Пермского лесопожарного центра, пламя заметили неравнодушные жители Лысьвенского городского округа. Площадь пожара составила 0,3 га. Тушили огонь сотрудники Чусовской лесопожарной станции, работа была осложнена крутизной склона на берегу реки Чусовая.
Пожарные напоминают, что в случае разведения костров нужно выбрать безопасное место и обязательно тушить огонь до полной его ликвидации. Если вы заметили пожар в лесу, немедленно позвоните диспетчерам Пермского лесопожарного центра по телефонам 241-08-52, 234-94-44 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.